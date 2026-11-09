Щонайменше 7 загиблих і сотня поранених: в Єгипті зіткнулися два поїзди

Поблизу міста Гіза в Єгипті 8 листопада зіткнулися два пасажирські поїзди. Унаслідок залізничної аварії щонайменше 7 людей загинули, а понад 100 дістали поранення.

Один із поїздів прямував із Гізи до Фаюма та на швидкості протаранив інший рухомий склад, що зупинився на коліях за маршрутом Каїр – Асуан. За інформацією BBC, удар спричинив сходження кількох вагонів із рейок і їхнє падіння на схил обабіч залізничного полотна. Серед загиблих рятувальники вже підтвердили особу машиніста одного з потягів.

Що відомо про масштаби руйнувань і стан потерпілих

Кадри з місця аварії зафіксували понівечені та перекинуті вагони, причому один із них від удару розірвало навпіл. На місці розгорнули екстрену рятувальну операцію, а очевидці разом із фахівцями кинулися діставати заблокованих пасажирів.

Лікарні регіону оперативно перевели в режим підвищеної готовності через масовий наплив пацієнтів. Міністр охорони здоров'я повідомив, що більшість травмованих шпиталізували з переломами кісток і черепно-мозковими ушкодженнями. У прокуратурі застерегли, що кількість загиблих ще може зрости через тяжкий стан багатьох поранених.

Допомогу постраждалим та їхнім родинам просто на місці події надають представники Червоного Хреста Єгипту, залучивши фахівців із психологічної підтримки.

Президент країни доручив правоохоронцям детально з'ясувати всі обставини трагедії та притягнути до відповідальності кожного, чия недбалість призвела до аварії. Водночас у суспільстві почали лунати заклики щодо відставки очільника міністерства транспорту.

Рух поїздів між Гізою та Верхнім Єгиптом тимчасово заблоковано, а на ділянку стягнули важку техніку й крани для розчищення залізничного полотна. Залізничне відомство наразі не прогнозує точних термінів відновлення сполучення.

Трагедія трапилася між станціями Кафр-Аммар та Аль-Ракка в районі Аль-Айят, який раніше неодноразово ставав місцем масштабних залізничних аварій із людськими жертвами.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги. Через можливу помилку загинули понад 70 людей.