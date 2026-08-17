ДБР розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині

16 червня 2026 року у Хмельницькій області сталась авіакатастрофа. Військовий літак Су-24М розбився, а його екіпаж загинув.

У понеділок, 17 серпня, вдалось з'ясувати причину катастрофи. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Яка причина трагедії?

Фахівці розшифрували "чорну скриньку" Су-24М. За даними бортового реєстратора, під час польоту на лівому крилі раптово відмовили елементи системи управління.

Після цього літак став абсолютно некерованим і почала обертатися навколо своєї осі. Бомбардувальник стрімко падав з висоти понад 600 метрів, розігнавшись до швидкості 809 кілометрів на годину.

Також командування Повітряних Сил ЗСУ вже провело власне службове розслідування. За його попередніми висновками, причиною такого серйозного пошкодження міг стати зовнішній чинник, а саме – зіткнення літака з птахом.

Наразі слідчі ДБР призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу, щоб остаточно встановити всі обставини трагедії.