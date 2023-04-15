Біля порту Рені зіткнулися судна із тваринами та добривами: одне з них почало тонути

В українському порту Рені румунська баржа зіткнулася з іншим судном. Вона перевозила добрива.

Внаслідок зіткнення румунська баржа почала тонути. За інформацією ЗМІ, на баржу було завантажено понад тисячу тонн добрив, зокрема, сульфатом амонію.

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Що відомо про інцидент

Коли вона стояла на якорі, в неї врізалося інше судно, яке перевозило худобу.

"Після зіткнення румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого пролунав заклик про допомогу. Румунський буксир переправив пошкоджену баржу на румунську сторону Дунаю", – пише видання.



Біля порту Рені зіткнулися два судна / Фото Digi24

За інформацією журналістів, зараз баржа наполовину затонула, її носова частина знаходиться на березі.



Біля порту Рені зіткнулися два судна / Фото Digi24

Інше судно не отримало пошкоджень і стоїть на рейді порту Рені, повідомив портал replicaonline. На місце прибули представники адміністрації румунського порту Галац.

Судно, що вдарило баржу, затримала українська сторона. Румунський судновласник тепер вимагає компенсацію.

Назву судна, яке спричинило аварію, не повідомляють. За даними видання, баржа наразі наполовину затоплена – її носова частина лежить на березі Дунаю.

Винуватець події намагався втекти в порту, проте його знайшли і тепер намагаються заарештувати.

Схожий інцидент у лютому

У Ренійському порту тонула баржа, яка належить компанії з Румунії. Екіпаж судна не травмувався. Це сталося 4 лютого. Тоді баржу вдалось врятувати.

За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржа перевозила 860 тонн зерна.

Йдеться про баржу JOKOR III під прапором Румунії. За плавучість судна боролися всю ніч, повідомили 5 лютого у пресслужбі Адміністрації морських портів України.

Обсяг експорту української агропродукції через порти Дунаю зріс у 2022 році у 40 разів.