Розслідувачі опублікували дані вагнерівців: один з них зізнався, що застрелив 5-річну дівчинку

Видання Gulagu.net опублікувало шокуючі зізнання вагнерівців. Найманці ПВК "Вагнера" за наказом Євгена Пригожина цинічно розстрілювали та катували людей, серед яких були і діти.

У мережі оприлюднили інформацію про вагнерівців, які зізналися у своїх злочинах щодо цивільного населення, передає 24 Канал.

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Що відомо про військових злочинців

У мережі зазначають, що наразі мало інформації про цих вагнерівців. Щодо першого військового ПВК "Вагнера", його звати Азамат С. Улдаров. Він народився 7 грудня 1981 року.

Зазначається, що Улдаров був ув'язнений. Однак з 23 серпня 2022 з нього його помилували за наказом Путіна.

У мережі навіть оприлюднили номер злочинця – +79869857866. зазначають, що він був активний станом на 2019 рік. У соцмережах його сторінки не активні.

Вагнерівець, який зізнався у вчинках проти цивільних: дивіться фото

Другим злочинцем, який зізнався Gulagu.net у вбивстві мирних громадян, підлітків та дітей є Алєксєй Савічов. Він народився 30 вересня 1974 року, ймовірно з міста Острогозьк, Воронезької області.

Його випустили з в'язниці за указом Путіна з 2 вересня 2022 року. Номер злочинця – +79805572285.



Шокуючі зізнання вагнерівців / Фото з мережі



Що відомо про злочинця / Фото з мережі

Що відомо про матеріал Gulagu.net

Екскомандири підрозділів ПВК "Вагнера" розповіли журналістам, що Євген Пригожин особисто віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства. Також він схвалював терористичні методи та жорстокість.

Ексзасуджений Азамат Улдаров, який входив до ПВК "Вагнера", розповів, що він особисто відвіз 18 українських дітей у Краснодар та Саратов, де поховав їх. За словами окупанта, він вбивав дітей за наказом "зверху" та свого командира, зокрема Пригожина.

Серед полонених українців Пригожин залишав тільки дівчат, які були снайперками, командирів взводів та командирів напрямків. Зі 100 осіб він міг залишити лише 3, а решту ліквідували "у нуль".