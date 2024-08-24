Кримський міст у вогні: партизани "Мавки" оновили дизайн рублів до Дня Незалежності України

Жіночий партизанський рух "Зла Мавка" оновив дизайн російський рублів. Банкноти до Дня Незалежності вже розповсюдили окупованими територіями.

На російських рублях від "Мавки" зображений зруйнований Кримський міст та ЗСУ, які невдовзі звільнять українські землі.

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Нові рублі від партизанів

Від Криму до Луганська окупанти будуть знаходити сотні банкнот, які ми поширили. Вони розкажуть їм про близьке майбутнє – підрозділи ЗСУ, виганяють ра**стів з України, а також те, що зовсім скоро здійсниться – Кримський міст у вогні,

– написали у "Злій Мавці".

Партизани звернулися до окупантів за нагадуванням, що все, що зображено на їх купюрах невдовзі стане реальністю. Також "Мавка" подякувала Збройним Силам України та привітала державу з Днем Незалежності. Там вказали, що Україна буде вільна від окупантів.

"Мавка" пише, що можна уявити здивування жителів Керчі, Сімферополя та Севастополя, коли підбираючи банкноту на вулицях міста, вони побачили не черговий пам’ятник минулого, а символи нашого сьогодення – ЗСУ та зруйнований Кримський міст. Ці банкноти можуть стати сувеніром до майбутнього звільнення Криму.

"Всю російську фігню ми прибрали, зробили краще. Все знайшли? Кожна деталь має значення", – написали партизани.

Нові рублі від "Злої Мавки" на окупованих територіях: дивіться фото