Хакери зламали Росреєстр і викачали дані мільйонів росіян, – ЗМІ

Хакери зламали Федеральну службу державної реєстрації, кадастру та картографії Росії або скорочено – Росреєстр. Повідомляється, що звідти викачали всі дані щодо мільйонів громадян країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Представники Росреєстру вже також офіційно прокоментували ситуацію.

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Що відомо про можливий витік даних з Росреєстру

Російські пропагандистські ЗМІ та пабліки писали, що невідомі кіберзлочинці змогли отримати доступ до особистих даних мільйонів громадян Росії. У мережі також опублікували фрагмент вкраденої бази даних, що містить майже 82 мільйони рядків.



З Росреєстру стався витік даних / Фото російських ЗМІ

Серед інформації, яку могли викрасти хакери, могли міститися:

ПІБ і дати народження громадян Росії;

адреси їхніх електронних скриньок;

номери телефонів;

адреси з місцями реєстрації та проживання;

дані паспортів.

Заявляється, що хакери отримали доступ до більш ніж 2 мільярди рядків, загальним розміром близько 1 терабайта.

Уже встигли прокоментувати інформацію про витік даних і в самому Росреєстрі. Там браво встигли зауважити, що "не підтверджують витік даних з Єдиного державного реєстру об'єктів нерухомості (ЄДРН)".

Представники Росреєстру також написали, що наразі проводять додаткові перевірки інформації щодо витоку інших даних, яку до цього писали у низці ЗМІ.

Цікаво, що разом з інформацією про витік даних росіян із Росреєстру, повідомлялося і збої в роботі інших держсайтів. Зокрема, як писали російські журналісти, реєстр блогерів Роскомнагляду працює зі збоями. Під час переходу на сайт там розгортається порожнє вікно.