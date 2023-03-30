6-річну Злату, яку шукали на Київщині, повернули батькові

У Київській області 28 березня пропала 6-річна Злата Іваницька. Її розшукували майже добу і, на щастя, благополучно повернули батькові.

Щоб зробити це, на пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи області. Також небайдужі українці активно поширювали інформацію про зникнення дитини у соцмережах.

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Дівчинка могла постраждати від конфліктів у родині

Як раніше повідомляли правоохоронці, про зникнення дитини поліції Київщини повідомив 36-річний житель міста Бахмач, що на Чернігівщині. З його слів стало відомо, що Злата в кінці лютого втратила маму, а згодом тимчасово жила у родички, адже тато перебував у лікарні.

При цьому батькові тітка не повідомила, куди забрала дитину, через що її місцезнаходження залишалося невідомим. Згодом стало відомо, що дитина вийшла з дому 28 березня та не повернулася назад.

Дівчинка Злата з Чернігівщини, переживши втрату мами, ледь не постраждала від конфліктів у родині,

– підкреслили у поліції Київщини.

Злата уже перебуває з татусем

Однак, на щастя, маленька Злата не стала жертвою злочину і вся ця історія завершилася добре. Дівчинку знайшли та передали татові, тож наразі вона вже перебуває з батьком.

За те, що поліцейські Київщини повернули йому дитину, чоловік висловив подяку.

Дуже дякую поліції Київської області за виконану нелегку працю і повернення моєї доці,

– сказав він.

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