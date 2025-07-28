Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС й Ту-160

У ніч проти 28 липня у Росії зафіксували зліт стратегічної авіації. Ворог активно застосовує її під час масованих атак на Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Миколаївського Ванька".

Дивіться також Як Україна стає дроновою наддержавою та що робить, аби виграти перегони у війні з Росією

Що відомо про зліт Ту-95МС й Ту-160 у Росії?

Так, станом на 23:46 відмічено зліт 4 бортів Ту-95МС – по два з аеропортів "Оленья" та "Енгельс". Крім того, з "Енгельса" злетіло 2 борти ТУ-160.

Курс бомбардувальників південно-східний – у напрямку Каспійського регіону. Монітори попереджають, що виліт, ймовірно, бойовий.

Приблизний час прибуття ворожих літаків у зону пуску ракет X-101/555 такий:

01:30 – 02:00 в районі "Енгельса" (у разі пусків ракети очікують о 02:00 – 03:00).

03:00 – 03:30 в районі Каспійського Моря (у разі пусків ракети очікують о 04:30 – 05:00).

Монітори попереджають, що ракети можуть досягти України і значно раніше. Точна кількість бортів Ту-95МС й Ту-160 у повітрі стане відома ближче до ранку.

Зауважимо, що ще звечора 27 липня росіяни атакують Україну "Шахедами". У низці областей лунає тривога через БпЛА. Повідомляється про роботу ППО по цілях у різних містах, зокрема – у Києві.