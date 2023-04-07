Частину інформації взяли "зі стелі", – військовий експерт про злив щодо "контрнаступу ЗСУ"

В мережі опублікували засекречені військові документи, де нібито йдеться про плани США та НАТО щодо розбудови та потреб української армії перед контрнаступом. Інформація там актуальна на 1 березня. Однак одразу видно, що деякі дані просто взяті "зі стелі".

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, значна кількість інформації з цього нібито зливу документів про контрнаступ виглядає подекуди дивно.

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Чи дійсно цей "злив" загрожує контрнаступу

Там оприлюднені багато даних, які спокійно можна знайти у вільному доступі. А деяка інформація взагалі здається взятою "зі стелі".

Що цікавого у файлі. Він містить частину інформація, яку можна знайти у відкритих джерелах. Частина інформації взагалі невідомо звідки взята. Хоча сказати, що вона на щось впливає, було б неправильно. Ось там є файл про те, які терміни навчання українських військових на полігонах. Про це всі знають. І ЗМІ писали,

– зазначив Крамаров.

Інформація щодо передачі озброєння певним бригадам також взята "зі стелі". Як наголосив Крамаров, насправді в підрозділах зовсім інший перерозподіл техніки.

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Важливо, що у цьому зливі немає інформації, яка б "розкривала усі карти" і сильно допомогла б росіянам. Все навпаки. В документах лише видно, що українська армія потужно підсилюється перед контрнаступальною операцією. Також іде накопичення значної кількості снарядів.

Не варто забувати, що там не було опубліковано чіткого напрямку контрнаступу. Тому можна стверджувати, що окупанти не знають деталі майбутньої операції Збройних Сил України.

Що відомо про витік секретних документів