Ефект не був досягнутий, – Буданов про потенційні наслідки зливу документів Пентагону

Напередодні громадськість сколихнув витік секретних документів Пентагону. Глава ГУР МО Кирило Буданов спробував заспокоїти, заявивши, що це не дозволило ворогові досягнути бажаного ефекту.

Під час спілкування з журналістами Кирило Буданов наголосив, що злив документів – стандартна спеціальна інформаційна операція. Власне, це він і назвав найбільшою проблемою.

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Поміж правдивих будуть і перекручені дані

Для того, щоб створити, провести спеціальну інформаційну операцію, вам потрібні як правдиві факти, так і видозмінені або взагалі вигадані. Але вони мають бути комбіновані, інакше це просто не працює,

– наголосив Буданов.

За його словами, стандартна формула операцій такого роду: 70 – 80% правди та 20 – 30% видозмінених або й узагалі вигаданих фактів. Останні, наголошує глава ГУР МО, – ключові.

Він зауважив, що вкрай складно розібратися зі вмістом документів за короткий проміжок часу. В цьому випадку необхідно провести достатньо детальний аналіз. Водночас уже можна спостерігати певні розбіжності. Правда, про відсоткове співвідношення правди до вигадок або перекручених фактів можна буде говорити пізніше.

Буданов також відповів на питання, яке стосується очікуваного ефекту. За словами глави ГУР МО, вони мали б спричинити "недовіру, компрометацію взаємин між Україною та передовсім США, а також іншими країнами".

Очільник української розвідки додав, що витік секретних документів не став для нього несподіванкою. Він зауважив, що "ми в режимі постійних інформаційних нападів і спеціальних інформаційних операцій". І живемо ми в цьому режимі впродовж тривалого проміжку часу.

Цікаво, що Буданов заявив, що цей витік не настільки масштабний, як собі уявляють люди. За словами глави ГУР МО, часто "вилазили" значно більші за розмірами та кількістю матеріалів документи. І вони також були зміненими на етапі зливу.

Я можу сказати, яким, на нашу думку, мав би бути ефект. Але, забігаючи наперед, скажу, що ефект не досягнутий,

– підкреслив Буданов.

Він додав, що серед наслідків мала б бути недовіра. Вона б активувала "певні декларативні заяви" як з боку України, так і з інших держав. І це в парі з певними розбіжностями мало б руйнівний ефект. Утім, усього цього не сталося.