Люди в метро по шию у воді: потужна злива затопила китайський Чженчжоу

Мешканці центральної частини Китаю 20 липня постраждали від повені, що виникла через рясні опади. Негода наробила лиха у місті Чженчжоу, провінції Хенань.

Через негоду евакуювали тисячі людей, рух транспорту паралізований, а рейси довелося скасувати.

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Як пишуть ЗМІ, в одному з районів міста вода затопила станцію метро та поїзд. Пасажири у ньому тривалий час стояли по пояс у воді в очікуванні рятувальників. Після інформації про інцидент усі станції метро у місті закрили.

Дістати людей із затопленого вагона вийшло лише о 20:35 за місцевим часом. Деякі люди були у розпачі та просили про допомогу у соцмережах. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що пасажири метро стояли на сидіннях, аби мати змогу дихати.

Влада повідомляє про одного загиблого. Наразі невідомо, за яких обставин людина померла. Також зниклими безвісти вважають 2 осіб.

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Яка зараз ситуація у Китаї

Раніше у провінції Хенань, де проживає 94 мільйони людей, пройшов незвично активний сезон дощів. Саме велика кількість опадів і спричинила руйнівну повінь. Загалом у регіоні евакуювали понад 10 тисяч людей. Однак, за прогнозом синоптиків, негода не відступить. Дощі у регіоні падатимуть щонайменше до вечора 21 липня.

Негода у Китаї паралізувала транспорт / Фото АР, The Guardian