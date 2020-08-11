Ввечері 11 серпня потужна буря пронеслася Дніпром. В місті випала сильна злива, що супроводжувалася градом і поривами шквального вітру.

Негода вирувала переважно у центрі міста. Відтак, головні вулиці Дніпра – затоплені, повідомляє "Інформатор".

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Град розміром з горошину, присипав вулицю Воскресенську, проспект Яворницького та кілька дотичних вулиць.

Наслідки негоди у Дніпрі / Фото "Інформатор"

У центрі міста також повалило кілька дерев. Через те, що злива затопила вулиці, Дніпро скували затори.

Рух практично паралізувало на Новому мосту в бік центру, також в районі цирку і на вулицях Європейська, Ламана, Харківська, Князя Володимира Великого, Володимира Мономаха, Воскресенська, проспекті Дмитра Яворницького.

Шторм пронісся Дніпром: відео

У районі моста повністю зупинилися тролейбуси. На проспекті Дмитра Яворницького зупинилися трамваї в сторону вокзалу.

Негода у Дніпрі: відео