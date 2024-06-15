Одеса прийняла естафету від Києва: Південну Пальміру також затоплює
Потужна злива 15 червня прийшла не лише до столиці, Негода накрила також Одесу, де частина вулиць під час дощу перетворилися на ріки.
Кадри підтопленого міста публікують жителі Одеси в соцмережах, передає 24 Канал.
Читайте також Коли припиняться дощі по всій Україні: дата вже відома
Негода прийшла до Одеси
Одеса прийняла дощову естафету від Києва: під час дощу в місті затопило вулиці, біля пляжів утворилися додаткові "водойми", а люди місцями були вимушені лазити через паркани.
"Поплив" також одеський проспект Шевченка. Судячи з фото, вулиця фактично перетворилася на суцільну ріку, якою намагалися проїхати автомобілі.
Ріка на проспекті Шевченка / Фото: "Думська"
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у звʼязку зі значним дощем усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі.
Звертаюсь до власників автомобілів з проханням не залишати машини на решітках дощоприймачів та в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки та наших співробітників,
– написав він.
Одесу затоплює після зливи 15 червня: дивіться відео
У Києві через зливу зірвало асфальт
- Через значну зливу 15 червня водовідвідна система Києва не впоралася. Особливо сильний потоп стався на вулиці Антоновича. Там неподалік від станції метро "Олімпійська" після зливи зірвало частину асфальту.
- За словами патрульної поліції, на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури рух транспорту був перекритий. На вказаній ділянці дороги працюють патрульні та спеціальні служби.
- Згодом також стало відомо, що на бульварі Миколи Міхновського автомобіль в'їхав у розриту яму, яку залило дощем. За словами очевидців, "швидкої" на місці немає і з водієм нібито все гаразд.