Після потужної зливи Тернопіль затопило: вулиці перетворились у ріки, дерево розтрощило авто

Тернопіль 2 липня накрила потужна злива, яка перетворила вулиці на ріки. У багатьох частинах міста попадали дерева, через що з'явилися навіть потрощені автомобілі.

На вулиці негайно вийшли всі бригади комунальників, які почали працювати над усуненням наслідків негоди. Детально про події в місті розповів його мер Сергій Надал.

Раніше Блискавка влучила в будинок і повалені дерева: Київ накрила потужна злива – промовисті відео

Де потрощило деревом автомобіль

Передусім очільник міста підкреслив, що внаслідок цих подій, на щастя, ніхто не постраждав. Загалом місцевій владі одразу після зливи стало відомо про 5 повалених дерев.

Зокрема, на вулиці Замкова дерево спершу впало на лінію електропередач, яку порвало, а потім приземлилося на легковий автомобіль. Також на вулиці Живова дерево, яке впало пошкодило авто.



Автомобіль, на який впало дерево / Фото з телеграму Сергія Надала



А на автодорозі Р-43 були повалені одразу кілька дерев. Між селом Чернихівці та містом Збараж вони попадали на проїжджу частину.

Наслідки негоди 2 липня / Фото з телеграму Сергія Надала

Якщо ви бачите пошкоджені лінії електропередач, не потрібно до них наближатися. Одразу викликайте рятувальників, щоб не наражати себе на небезпеку.



Автомобілі "плавали" після зливи в Тернополі / Фото телеграму "Ху**вий Тернопіль"

Щодо затоплених вулиць, то в місцевих телеграмах повідомляють, що "річки" були, зокрема, на вулицях:

Живовій;

Руській;

Оболоня.

Двома днями раніше Через негоду на Одещині позривало дахи, на магазин впало дерево

Тернопіль після зливи очима місцевих / Фото телеграму "Ху**вий Тернопіль"

Нещодавно – Блискавка завалила міст на Київщині: дивіться відео