Сильна злива накрила 31 липня Харків. Затопило вулиці у різних районах міста. А сильний порив вітру мало не зніс маленьку собачку.

Харків'яни зняли на відео масштабну зливу, яка накрила місто 31 липня, пише "Город Х".

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Небо затягло хмарами за кілька хвилин, потім несподіваний сильний порив вітру – і злива. Діти, які гуляли, ледь встигли розбігтися з вулиці, собаківники не встигли – намокли,

– розповіла місцева мешканка.

Жінка також бачила, як вітер ледь не здув декоративну собаку. Її господар встиг підхопити домашнього улюбленця. Інцидент трапився на вулиці Одеській.

Крім того, дощі затопили район Салтівки. У мережі з’явилося відео потужних поривів вітру на території торговельного центру "Лоск".

Потужна злива в Харкові: дивіться відео

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують у Харкові 1 серпня сонячну погоду. Температура повітря підніметься до +22...+24 градусів.