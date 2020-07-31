У Харкові вирувала негода: затопило вулиці, а вітер мало не зніс собаку – відео
Сильна злива накрила 31 липня Харків. Затопило вулиці у різних районах міста. А сильний порив вітру мало не зніс маленьку собачку.
Харків'яни зняли на відео масштабну зливу, яка накрила місто 31 липня, пише "Город Х".
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Небо затягло хмарами за кілька хвилин, потім несподіваний сильний порив вітру – і злива. Діти, які гуляли, ледь встигли розбігтися з вулиці, собаківники не встигли – намокли,
– розповіла місцева мешканка.
Жінка також бачила, як вітер ледь не здув декоративну собаку. Її господар встиг підхопити домашнього улюбленця. Інцидент трапився на вулиці Одеській.
Крім того, дощі затопили район Салтівки. У мережі з’явилося відео потужних поривів вітру на території торговельного центру "Лоск".
Потужна злива в Харкові: дивіться відео