Злочин перед усім світом, – мер Харкова про обстріл мирних жителів міста

Харків – одна з найболючіших точок нового етапу Російсько-Української війни, яка розпочалась зранку 24 лютого.

Мер міста Ігор Терехов заявив: те, що відбувається наразі у Харкові – це "війна, націлена на знищення народу".

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В обід 28 лютого росіяни пустили на Харків "Гради". І не на військові об'єкти, а на житлові будинки, дороги та вулиці. Точну кількість загиблих та поранених поки що назвати важко – рятувальники досі розбирають завали.

Ніхто у місті Харкові й в страшному сні не міг подумати, що російські війська стрілятимуть у мирних жителів, у їхні будинки. Те, що я бачу на власні очі – злочин перед усім світом,

– наголосив Ігор Терехов.



Окупантам не простять кров мирних людей / Скриншот 24 каналу

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