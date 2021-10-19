Злочин проти Чехії: поліція розпочала слідство через можливу підробку підпису Земана

У Чехії набирає обертів скандал пов'язаний зі скликанням Палати депутатів. Відповідний указ має підпис президента Мілоша Земана, однак у правоохоронців є сумніви щодо того, чи міг він це зробити через стан здоров'я.

Поліція розслідує можливе підроблення підпису на документі про скликання Палати депутатів через те, що президент перебуває у лікарні. За висновками лікарів, Земан не може виконувати свої повноваження.

Зверніть увагу Президент Чехії Земан більше не може виконувати обов'язки через стан здоров'я

Фальсифікація є злочином проти республіки

Голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл заявив, що медики оприлюднили висновок про стан здоров'я Земана ще 13 жовтня. Однак попри це, очільник адміністрації президента Вратіслав Мінарж був посередником на зустрічі Мілоша Земана зі спікером Палати депутатів Радеком Вондрачеком у палаті Центрального військового госпіталю. Саме тоді був підписаний документ про скликання нижньої палати парламенту.

Через цю заяву Вистрчіла з'явилася підозра, що підпис президента на документі могли підробити, оскільки Земан ймовірно не міг підписати його самостійно. Правоохоронці порушили кримінальну справу і розслідують можливу фальсифікацію як злочин проти республіки.

Поки що слідчі не повідомляють додаткової інформації щодо можливого порушення. Слідство триває.

Госпіталізація Мілоша Земана: головне

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували до реанімації ще 10 жовтня 2021 року. трапилося це одразу ж після парламентських виборів, де панівна партія зазнала сенсаційної поразки.

Одразу ж наступного дня у Сенаті порушили питання про передачу президентських повноважень, та цього поки не зробили.

За даними ЗМІ причиною госпіталізації чеського лідера стали проблеми з печінкою.

Текст публікації чеської поліції

З урахуванням нової інформації, яку оприлюднили на пресконференції в Сенаті, поліція Чеської Республіки ініціює розслідування можливих протиправних дій, в якому вивчать ознаки кримінальних злочинів проти республіки. Поки що ми не можемо надати додаткову інформацію. Дякуємо за розуміння