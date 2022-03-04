Злочин проти людства: на Харківщині показали зруйновані окупантами будинки

В ніч на 1 березня окупанти хаотично розстрілювали Харківську область. Місцеві мешканці продовжують надсилати наслідки російської агресії.

Зокрема у селі Рогань внаслідок обстрілів загорівся житловий будинок. Також снаряд влучив у багатоповерхівку.

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За офіційними даними станом на 1 березня був 1 загиблий цивільний та ще один постраждалий. Але тепер місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблих 2.

На відео видно наслідки руйнувань. Також на фоні можна почути вибухи.

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