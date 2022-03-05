Злочин проти людяності: у Чернігові окупанти запускають некеровані бомби у житлові райони

Російські військові цинічно та жорстоко обстрілюють житлові райони Чернігова. Окупанти навіть використали некеровані авіабомби ФАБ-500.

Злочини загарбників у Чернігові

Потужну зброю невибіркової дії окупанти використовують проти мирного населення. Так, російські військові вчиняють жахливі злочини.

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Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів,

– пояснили в ОВА.

Три такі бомби, що не розірвалися, знайшли на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Зранку 5 березня його збила протиповітряна оборона.

Чернігів обстріляли ракетами невибіркової дії / Фото Чернігівської ОВА

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