Панує безкарність: росіяни масово вчиняють насилля, прикриваючись "сво"

В Росії зростає кількість злочинів та насилля, які вчиняють російські солдати, що повернулись з фронту з психологічними травмами. Однак дуже часто можна зустріти випадки й серед цивільних росіян.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що людей не посадять у в'язницю, якщо вони підпишуть контракт. Тим часом жертва насилля в Росії вважається "пустим місцем".

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Росіяни прикриваються війною, вчиняючи насилля

За словами голови благодійного фонду, в Росії частішають випадки, коли росіяни, які не були на війні проти України, вчиняють насилля. Нещодавно у Сочі стався випадок, коли чоловік переслідував жінку, яка не хотіла мати з ним стосунків. Він побив її та виколов око ключами.

Його арештували. Однак його не судили і не посадили, бо він вирішив піти на війну. Так люди і розв'язують проблему – просто підписують контракт. Тим часом в кримінальному кодексі Росії прописано, що жертву насилля не потрібно про це повідомляти чи щось у неї запитувати,

– сказала вона.

Попри збільшення масштабу таких випадків та рівня агресії, росіяни це терплять. Адже здійснюють ці злочини їхні чоловіки, брати, батьки, друзі або знайомі.

Романова наголосила, що в Росії вирує "дух безкарності", яким користуються люди. Все це почалось від вторгнення країни-агресорки в Грузію, потім після анексії Криму і до сьогоднішніх днів повномасштабного вторгнення.

До слова, раніше голова благодійного фонду повідомила, що так звані ветерани "сво", повернувшись із фронту, вбили понад 400 людей. Водночас вона припустила, що всіх в'язні, які опинились на фронті в Україні, після завершення війни покличуть працювати в поліцію чи росгвардію.