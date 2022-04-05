Злочини заохочувались командуванням, – Арестович про звірства росіян на Київщині та суди

Російські військові у Бучі, Ірпіні та інших українських містах скоїли жахливі злочини, які сколихнули увесь світ. Нелюдські звірства окупантів не зможуть покрити навіть найсуворіші покарання.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що потрібен окремий міжнародний суд, який розглядатиме злочини росіян в Україні. А там справа дійде до видачі Путіна та його посіпак.

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Злочини та відповідальність

Арестович переконаний, що російські військові чинили звірства за прямою вказівкою з Москви.

Такі злочини вчиняють у двох випадках – коли армія втратила командування, або є вказівка та заохочення. У Бучі були елітні підрозділи, які вправно відійшли, що свідчить про збереження управління,

– сказав радник ОП.

Оскільки російське командування ніколи не діє на свій страх та ризик, стає очевидним, що схвальний наказ давали в Москві.

Україна знає всіх покидьків, які причетні до злочинів проти нашої держави та громадян, тому від відповідальності не вдасться втекти жодному з них.

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