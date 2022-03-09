Злочинність у Києві знизилась у 5 – 6 разів, – Геращенко

На підконтрольній Україні території проблем з мародерами майже нема. Антон Геращенко згадав лише про декілька випадків у Києві.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає 24 канал.

Важливо Путін програв у той день, коли вирішив на нас напасти, – Геращенко

До мародерів люди застосували фізичну силу і відтоді мародерства у нас немає.

Я бачу звіти. Щоб ви розуміли, злочинність у Києві знизилась у 5 – 6 разів,

– сказав Геращенко.

Він пов'язує це з тим, що:

стало менше людей;

багато злочинців є патріотично налаштованими громадянами і пішли у тероборону.

Раніше мер Києва Віталій Кличко сказав, що поки Київ живе в умовах воєнного стану, мародерів будуть знешкоджувати без попередження.

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