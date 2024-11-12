У Росії на стенд "героїв СВО" повісили портрет маніяка, що зґвалтував і вбив матір трьох дітей

У місті Чебаркуль Челябінської області на стенд "героїв СВО" повісили фото маніяка. Він у 2014 році зґвалтував і вбив матір трьох дітей.

Раніше його помилували, аби взяти до російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

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Нові російські "герої"

"Герой СВО", житель міста Чебаркуль Челябінської області Денис Синіцин у 2014 році був засуджений за зґвалтування та вбивство матері трьох дітей.

Вбивство він вчинив особливо звірсько. Свою жертву він катував і виколював їй очі. З початком війни його помилували та взяли у військо. Тепер він став героєм Росії.

Навіть місцеві жителі не задоволені таким підсумком. Вони вимагають зняти фото вбивці з почесного стенда.

Денис Казанський додає, що обурюватися тут нічого, це і є російська армія.

Так, тепер у вас тільки такі герої – виродки, мародери, військові злочинці, убивці жінок та дітей. Не треба пику кривити – це ваша армія,

– додав він.

Нагадаємо, у Волгограді раніше засуджений російський військовий вбив свого товариша, сховавши тіло в ліфті свого ж будинку. Той теж був злочинцем, якого помилували та взяли до армії.