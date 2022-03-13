Злодій-інтелектуал: мародер додумався красти протитанкового "їжака" просто з блокпоста
13 березня 2022 , 19:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дніпро Оперативний
Деякі українські громадяни не полишають спроб щось поцупити у час війни. Перспектива бути прив'язаним до стовпа та стати знаменитістю соцмереж лякає не всіх.
Деякі мародери готові на дуже ризиковані вчинки. Щоправда, результат не відповідає "відчайдушності" витівки.
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Крадіжка "їжака"
На Дніпровщині мародер хотів поцупити протитанкового "їжака". Щоправда, здійснити крадіжку він хотів прямо біля блокпоста.
Як і очікувалося, представники тероборони його затримали, прив'язали до стовпа та викликали поліцію.
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