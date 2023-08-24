Зловживання із закупівлями на 62 мільйони: заступникам двох міністрів оголосили підозри

НАБУ і САП 24 серпня викрили зловживання під час закупівлі Укрзалізницею продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Мовиться про збитки на суму 62,5 мільйона гривень.

За інформацією слідства, до реалізації оборудки причетні колишні та чинні топпосадовці. Наразі слідчі намагаються встановити й інших можливих учасників злочину.

Цікаво Арешт на мільярд гривень: СБУ вилучила майно російського генерала в Полтавській області

НАБУ та САП викрили зловживання із закупівлями

У березні 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії виникла потреба в закупівлі продуктів, аби забезпечити потреби держави. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю продукції для потреб різних ОВА за значно завищеними цінами. Закупівлю робили коштом Укрзалізниці в обраної компанії – ТОВ 1.

Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами в іноземного виробника – у Польщі – через контрольовану фірму-посередницю, пов'язану родинним зв'язком з керівником ТОВ 1,

– розповіли у НАБУ.

Вартість кілограма товару штучно збільшили орієнтовно на 150% – з 30 до 75 гривень. Топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив:

погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт,

переведення коштів на рахунок ТОВ 1.

Він знав реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки регулярно отримував дані державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку. Також перший заступник міністра аграрної політики та продовольства усвідомлював, що цю продукцію можна купити в українських виробників, проте свідомо ігнорував цей факт.

"Таким чином через дії посадовця з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила ТОВ 1 понад 28,8 мільйона гривень з ПДВ", – мовиться у повідомленні.



Топпосадовці організували схеми / Фото НАБУ

Варто прочитати Обвинувальний акт щодо судді Тандира скерували до суду

Була ще одна схема

У цей же період за участю згаданого у першому епізоді топпосадовця була ще одна аналогічна схема. Продукти для потреб держави закуповувались за завищеними цінами в іншої підконтрольної компанії – ТОВ 2.

Вона ж через "свою" фірму-посередницю купувала продукцію в іноземного виробника – в Туреччині – за ринковими цінами. Як і в першому епізоді, завищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій.

Кожен кілограм здорожувався майже на 100% – з 30 до 55 гривень. Для забезпечення закупівлі продукції у ТОВ 2 до схеми, окрім першого заступника міністра аграрної політики та продовольства, також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки,

– зазначили у НАБУ.

Заступник голови Мінекономіки, зокрема, приховував дані про наявність вигідніших пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками. Через дію схеми у період з березня по серпень 2022 року Укрзалізниця переплатила 33,7 мільйона гривень підконтрольній учасникам схеми компанії.

"Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи в одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди", – додали в НАБУ.

За підсумком цих двох епізодів, Укрзалізниця зазнала збитків у розмірі 62,5 мільйона гривень. Про підозру наразі повідомили 2 особам, а саме:

першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства – за "зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки";

ексзаступнику міністра економіки – за тією ж статтею.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.