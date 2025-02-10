НАБУ встановлює обставини можливого зловживання владою Умєровим

Центр протидії корупції подав на міністра оборони Рустема Умєрова заяву до НАБУ через можливе зловживання владою. В антикорупційному бюро кажуть, що встановлюють обставини і можливих підозрюваних у кримінальній справі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням слова директора НАБУ Семена Кривоноса під час брифінгу у Києву.

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Що відомо про розслідування по Умєрову

Семен Кривонос зазначив, що наразі триває досудове розслідування у справі можливого зловживання владою Умєровим.

Встановлюються всі обставини – чи є склад злочину, чи немає, чи є підозрювані, чи немає,

– сказав він.

Водночас директор Національного антикорупційного бюро додає, не казав би, що щодо когось розпочато це кримінальне провадження. "Його розпочато за заявою щодо можливих фактів зловживань", – наголосив Кривонос.

Зауважимо, що причиною заяви до НАБУ, за словами ЦПК, є відмова Умєровим виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель, а також звільнення двох її членів, які голосували за продовження контракту з Безруковою. Так, в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з керівницею АОЗ.