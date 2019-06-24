Змагання для "винищувачів танків": фоторепортаж

Днями в районі проведення Операції об'єднаних сил відбулися змагання протитанкових підрозділів.

Військовослужбовці долали складну виснажливу смугу перешкод, носили ящики зі снарядами, евакуювали із бронетехніки "пораненого", проходили задимлений тунель у засобах хімзахисту, повзли під колючим дротом, кидали гранати, стріляли з автоматів, протитанкових керованих ракетних комплексів та гармат. Усе це – в повному спорядженні при тридцятиградусній спеці.

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Попри важкі навантаження та складні умови виконання вправ усі учасники успішно добралися до кінця смуги перешкод і добре відстрілялися по броньованих цілях в ході підсумкового етапу.

Бойова підготовка вимагає не лише бажання, але і серйозних зусиль, вольових якостей. Тому, воїни заслужили заохочення, зокрема – матеріальне. Необхідно використовувати усі можливості, які дає держава, щоби ставати гарним військовим професіоналом було престижно. Адже професійна майстерність і добра бойова підготовка – це врятовані життя наших людей,

– зазначив Олександр Сирський.

Змагання відвідав керівник Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії сер Марк Карлтон-Сміт. Спостерігаючи, як учасники проходять смугу перешкод, він відзначив, зокрема, добре знання українськими воїнами будови довіреної зброї та упевнене володіння нею в умовах інтенсивних фізичних навантажень.



Командувач ООС Олександр Сирський (зліва), керівник Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії сер Марк Карлтон-Сміт (посередині)

У номінаціях за різними видами озброєння перемогу вибороли воїни 30 Окремої механізованої бригади, 93 окремої механізованої бригади, та 81 окремої аеромобільної бригади. Учасники змагань отримали сертифікати за треті, другі і перші місця по дві, три і п'ять тисяч гривень відповідно.

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