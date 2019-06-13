23:24
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, сьогодні
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Володимир Патола
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Володимир Патола

      Що таке втрати і що таке "темне і страшне" – мені добре відомо, – військовий "Шахтар"

      245
      Старший солдат "Шахтар"
      Старший солдат "Шахтар" / Фото автора

      Світ, який ще минулої миті здавався цілком нормальним, перевернувся з ніг на голову.

      12,7-міліметрові крупнокаліберні кулі летять з характерним противнющим свистом і здатні наскрізь пробити захищену бойову машину. Жоден бронежилет не стримає смертоносного заліза цієї "породи". Будь-яка тверезомисляча людина (якщо взагалі хтось здатен думати у першому бою), почувши ворожий НСВТ, пірнула б на дно окопу. Але в бійця турботи були інші: почути на слух, глянути в оптику, оцінити напрямок і відстань, звідки працює це падло?

      Читайте також: Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї

      За декілька секунд командир отримає доповідь і віддасть наказ. Пройдуть миттєвості, довгі, наче життя, і "послання-відповідь" адекватного калібру надійно "заспокоїть" кулемет орків разом з розрахунком. "Мабуть, злякалися", – скромно прокоментує герой раптове припинення активності ворога.

      Зрештою, про те, як разом із товаришами відбивав атаку російських бойовиків, він розповідатиме так само скромно, з легкою іронією. Не любить старший солдат говорити про війну. А жартувати любить, бо знає: гумор підтримує віру побратимів. А очі видають серйозність і біль, які привели героя до війська. А ще – глибоку порядність, що не дозволяє стояти осторонь чи відсиджуватись у тилу. Такий він, старший солдат 53 Окремої механізованої бригади з позивним "Шахтар".

      Старший солдат "Шахтар":

      Воюю недавно. Почав лише цього року. Мої обов'язки на цій позиції? Спостерігати і не допускати ворога. Було таке, що лізли, намагалися здійснити прорив. Стараємося не пустити ворога далі.

      Чи результативно стараємось? Звичайно. Інакше нам не можна. За нами діти наші!

      Так. Маю двоє дітей – трьох і семи років. Уже розуміють, де я, тому вже й із садочку запитують, де батько? Як батько? Підтримують. А як без цього? Без їхньої підтримки було б взагалі важко.

      Читайте також: Рецепти щастя з фронту: "У мене є все! І навіть собака"

      Чи скучає дружина? Дуже і хвилюється за те, щоб прийшов живим. Іноді, коли можна, стараємося спілкуватись. Подзвонити, поговорити.

      Обманюєте, що все добре? Так. Без цього не можна (сміється – прим. авт.). Для чого їй зайві нерви? Щоби передчасно посивіла? Для чого воно треба?

      Як пережив перший обстріл? По нас працював УТЕС (НСВТ – прим. авт.) Крупнокаліберний кулемет і гранатомети. Природно, перше відчуття – бажання подивитися, звідки. Це перше, що було, – побачити, вирахувати звідки він працює, щоб знати, щоб не було більше ексцесів у майбутньому.

      Що сталося після цього? Нічого. Дали їм відповідь і на цьому все закінчилося. Вони затихли, бо злякались, мабуть (іронічно усміхається – Прим. авт.)

      Чи страшно було? Ну як сказати. Не страшно, по-моєму, тільки безсмертним. У кожної люди є страх. Річ у тім, що свідомо мені страх як такий відомий, оскільки я колишній шахтар, сім років в шахті пропрацював. Тому, що таке страх – знаю. Що таке втрати і що таке "темне і страшне" – мені добре відомо. Тож якось так, пережив. Плюс командування допомогло і хлопці теж підтримують постійно, оскільки я тут перший раз.

      Що спільного між колективом шахти і взводом? Дружність. Згуртованість. Ми – як вулик, як рій. Один робочий колектив – він є, і все.

      Як почалася для мене війна? Погано. Війна почалася для нас тим, що підірвали електростанцію і ми три доби просиділи в шахті. Не могли піднятися на поверхню. Цим для нас почалася війна. Всі наші дружини зібралися на шахті, а нас не могли звідти дістати. Цим-от почалася війна. Не зовсім хорошим.

      На службу пішов добровільно, тому що набридло. Скільки можна, щоб вони (проросійські бойовики – прим. авт.) тут творили свої "чудеса"? Досить уже!

      Плани на майбутнє? Поки продовжувати службу. А далі – поживемо – побачимо. Не можна загадувати наперед.

      Заповітне бажання? Щоби закінчилась ця війна пошвидше.

      На яке закінчення погодився б? Цілісна Україна. І Крим також!

      Побажання бойовим побратимам? Удачі, натхнення і здоров'я! А інше все буде!

      Читайте також: І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"

      blog_ava
      Партія "Слуга народу" йде на парламентські вибори: оновлений список політсили
      сьогодні
      25802
      Автор: Володимир Патола
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета
      сьогодні , 22:10 Головні новини 13 червня: Саакашвілі йде в Раду, чим ПЦУ загрожують наміри Філарета
      1418
      Що таке втрати і що таке "темне і страшне" – мені добре відомо, – військовий "Шахтар"
      сьогодні , 22:00 Що таке втрати і що таке "темне і страшне" – мені добре відомо, – військовий "Шахтар"
      Володимир Патола 245
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      сьогодні , 20:00 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 1954
      Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      сьогодні , 19:37 Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      1681
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук