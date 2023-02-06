"Нас трусило тричі" та "наші друзі під завалами": розповіді свідків про землетрус у Туреччині

У центральній частині Туреччини стався сильний землетрус магнітудою 7,7. Будівлі обвалилися буквально за лічені хвилини. Очевидці розповіли про те, що вони відчували у перші хвилини лиха та масштаби руйнувань.

У турецькому Пазарджику жителі хвилюються за тих, хто опинився під зруйнованими будівлями. До багатьох наразі просто не можливо дістатись. Люди, які змогли вийти з помешкань – намагаються виїхати якомога далі від будівель.

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Двоє моїх друзів зараз під завалами, ми намагаємось дістатися до них,

– розповів місцевий мешканець.

Чекають світанку, щоб оцінити масштаби лиха

Ще один житель – Ніхат Алтундаґ каже, що потужні поштовхи від землетрусу розбудили його родину:

"Зовні наш будинок виглядає цілим, але всередині є тріщини. Навколо мене зруйновані будівлі, горять будинки. Є будівлі, які тріщать. За 200 метрів від місця, де я зараз перебуваю, обвалився будинок. Дякувати Богу, наші друзі в безпеці, але ми чули, що є люди, які не можуть вибратися зі своїх домівок, і є ті, до яких не можуть дістатися", – зазначив чоловік.

Мешканці розповіли, що з острахом чекають, коли зійде сонце, щоб побачити масштаби землетрусу. Люди всі надворі, всі в страху.

Пазарджик у руїнах. Будинок, де я живу, не такий високий, і був побудований згідно з правилами проти землетрусів, тому він не завалився. Але все одно на стінах є тріщини. Мій сусід зламав спину, стрибаючи з балкона під час землетрусу, зараз лежить у лікарні,

– сказав житель Хусейн Саті.

Саті додав, що цивільні відчайдушно намагалися допомогти викопати своїх сусідів з-під обвалених будівель.

"Нас трусило щонайменше тричі"

Тим часом у турецькому Газіантепі житель Ердам сказав Reuters, що ніколи не відчував землетрусу такої сили.

Нас трясло щонайменше тричі дуже сильно. Усі сидять у своїх машинах або намагаються виїхати на відкриті простори якомога далі від будівель. Я думаю, що в Газіантепі зараз немає жодної людини, яка залишилась вдома,

– розповів Ердам.

Головне про наслідки землетрусу

Внаслідок землетрусу, який торкнувся 10 міст Кахраманмараша, стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая.

У провінції Газіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю Газіантеп збудували римляни у 2 столітті. На початку 2000-х років замок відреставрували.

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