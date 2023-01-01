Чи зменшиться підтримка України після року війни
Підтримка Україні не зменшиться після року війни. Питання війни – це не питання популізму, це питання стратегічного розвитку держав.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. Зокрема, наші військові й політичні керівники вже говорили про те, якої зброї та техніки потребує Україна для успішного контрнаступу.
Важливо У фонді "Повернись живим" розповіли, чого зараз найбільше потребують наші військові
Питання підтримки – це стратегічне питання
Вігірінський розповів, що питання підтримки в умовах війни – це не спирання на суспільну думку. У таких випадках уряди не радяться з населенням, а приймають стратегічно правильні для країни рішення. Вони не зважають на думки громадян про втому від війни тощо.
Нехай уряд котроїсь з країн приймає рішення, що більше не підтримує Україну. Не надає зброю, бо люди втомились. Упав рівень підтримки громадян. Опираючись на думку наших громадян приймаємо рішення про припинення допомоги,
– зазначив політолог.
Він додав, що в такому випадку управління держави перетворюється на владу натовпу. Та в натовпу немає гарантій, що імперіаліст вирішить обмежитись лише Україною. Так, сьогодні може бути вирішене економічне питання, але від цього може бути неочевидний наслідок війни в центральній і західній Європі.
Вігірінський про те, чи зменшиться підтримка Україні після року війни: дивіться відео
Підтримка не зменшиться
За словами політолога, тим і відрізняються державники від популістів. Перші мислять стратегічно, а другі намагаються задовольнити запит певної групи людей тут і зараз. Тому в цьому сенсі підтримка від уряду США не зменшиться.
"Він так само підтримував уряд Афганістану 20 років, попри те, що народ США всі 20 років трохи втомився слухати про Афганістан і трильйон доларів, який там був втрачений. Це відповідало стратегічним інтересам держави, як при демократах, так і при республіканцях", – зауважив Вігірінський.
Військова допомога Україні: останні новини
- Українським воїнам вдається з блискавичною швидкістю освоювати озброєння, яке передають західні партнери. Зокрема, стало відомо, що під час останньої новорічної атаки ЗСУ розправились з ворожими повітряними цілями за допомогою норвезьких ЗРК NASAMS.
- Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік. Він передбачає 45 мільярдів доларів підтримки України та союзників й може спонукати інших партнерів збільшити допомогу.
- На що важливо звернути увагу в новому пакеті допомоги від США? Зараз ми отримаємо лише одну батарею (fire unit) зенітно-ракетного комплексу Patriot.