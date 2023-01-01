Чи зменшиться підтримка України після року війни

Підтримка Україні не зменшиться після року війни. Питання війни – це не питання популізму, це питання стратегічного розвитку держав.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. Зокрема, наші військові й політичні керівники вже говорили про те, якої зброї та техніки потребує Україна для успішного контрнаступу.

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Питання підтримки – це стратегічне питання

Вігірінський розповів, що питання підтримки в умовах війни – це не спирання на суспільну думку. У таких випадках уряди не радяться з населенням, а приймають стратегічно правильні для країни рішення. Вони не зважають на думки громадян про втому від війни тощо.

Нехай уряд котроїсь з країн приймає рішення, що більше не підтримує Україну. Не надає зброю, бо люди втомились. Упав рівень підтримки громадян. Опираючись на думку наших громадян приймаємо рішення про припинення допомоги,

– зазначив політолог.

Він додав, що в такому випадку управління держави перетворюється на владу натовпу. Та в натовпу немає гарантій, що імперіаліст вирішить обмежитись лише Україною. Так, сьогодні може бути вирішене економічне питання, але від цього може бути неочевидний наслідок війни в центральній і західній Європі.

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Підтримка не зменшиться

За словами політолога, тим і відрізняються державники від популістів. Перші мислять стратегічно, а другі намагаються задовольнити запит певної групи людей тут і зараз. Тому в цьому сенсі підтримка від уряду США не зменшиться.

"Він так само підтримував уряд Афганістану 20 років, попри те, що народ США всі 20 років трохи втомився слухати про Афганістан і трильйон доларів, який там був втрачений. Це відповідало стратегічним інтересам держави, як при демократах, так і при республіканцях", – зауважив Вігірінський.

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