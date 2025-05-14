ЗМІ дізналися, хто разом із Зеленським поїде до Туреччини

Президент Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і, можливо, із російською делегацією. Разом із ним на зустріч поїдуть ще декілька українських посадовців.

Серед них – глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела NV.

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Хто поїде до Туреччини у складі української делегації

Окрім Єрмака, до Зеленського у Туреччині доєднається міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

До слова, Зеленський сподівається, що Путін таки приїде на зустріч. У вечірньому зверненні 14 травня він додав, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин.

Але рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині,

– зазначає джерело NV.