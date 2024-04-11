ЗМІ пишуть, що командувачів ОК "Південь" і "Захід" звільнили: у ЗСУ кажуть, що це не зовсім так
Джерело:"Громадське"
Кількома днями раніше стало відомо про звільнення командувачі ОК "Південь" та "Захід". У ЗСУ пояснили, що Андрія Ковальчука та Сергія Літвінова не звільнили, а перевели.
Про це в коментарі журналістам розповіли у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України. У ньому зауважили, що Ковальчука та Літвінова просунули по службі на вищі ланки.
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Що відомо про буцімто звільнення командувачів
Власне, 9 квітня один з народних депутатів повідомив про те, що буцімто звільнили командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова.
За наявними даними, на місце очільника ОК "Південь" призначили генерала Геннадія Шаповалова. Мовиться про колишнього командира 59 бригади окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Якщо ж говорити про командувача ОК "Захід", то ним, за словами нардепа, став бригадний генерал Володимир Шведюк. Він раніше служив у Силах Тероборони.
У коментарі у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України зазначили, що генерал-майор Сергій Літвінов призначений заступником начальника Національного університету оборони України. Що ж стосується генерал-майора Андрія Ковальчука, то його призначили начальником Військової академії в Одесі.
Тим часом у Львівському обласному ТЦК та СП спільно з Львівською міською радою вирішили креативно підійти до залучення чоловіків до війська. Для цього зняли потужне та важливе відео, яке демонструє, чому необхідно йти боронити рідну державу.
Показали "альтернативну реальність"
- У ролику, який займе у вас 91 секунду вашого життя, можна побачити, якою буде доля тих, хто нині ухиляється від служби у ЗСУ у випадку, якщо нашій державі не вдасться встояти у війні проти Росії. Відео показує нам, що буде, якщо Росія таки зможе досягнути поставлених цілей у так званій "СВО".
- Нам демонструють "альтернативну реальність" співбесід чоловіків до війська. Правда, в цьому випадку йдеться не про Збройні Сили України, а російську армію.
- Слоган цієї кампанії з мотивації є слова: "Якщо не долучитись до свого війська доведеться воювати у чужому. Ставай на захист України сьогодні!"
- Зауважимо, що відповідний ролик став своєрідною відповіддю на російську ІПСО. Її ворог поширював днями у мережі. Це відео буквально закликало українців до ухиляння від мобілізації до лав ЗСУ.
- Наголошуємо, що ролик, який зняли Львівський ОТЦК та СП та Львівська міська рада – не чергове пафосне відео. На жаль, він відображає те, що зараз відбувається з чоловіками на тимчасово окупованих територіях України.