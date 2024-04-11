ЗМІ пишуть, що командувачів ОК "Південь" і "Захід" звільнили: у ЗСУ кажуть, що це не зовсім так

Кількома днями раніше стало відомо про звільнення командувачі ОК "Південь" та "Захід". У ЗСУ пояснили, що Андрія Ковальчука та Сергія Літвінова не звільнили, а перевели.

Про це в коментарі журналістам розповіли у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України. У ньому зауважили, що Ковальчука та Літвінова просунули по службі на вищі ланки.

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Що відомо про буцімто звільнення командувачів

Власне, 9 квітня один з народних депутатів повідомив про те, що буцімто звільнили командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова.

За наявними даними, на місце очільника ОК "Південь" призначили генерала Геннадія Шаповалова. Мовиться про колишнього командира 59 бригади окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Якщо ж говорити про командувача ОК "Захід", то ним, за словами нардепа, став бригадний генерал Володимир Шведюк. Він раніше служив у Силах Тероборони.

У коментарі у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України зазначили, що генерал-майор Сергій Літвінов призначений заступником начальника Національного університету оборони України. Що ж стосується генерал-майора Андрія Ковальчука, то його призначили начальником Військової академії в Одесі.

Тим часом у Львівському обласному ТЦК та СП спільно з Львівською міською радою вирішили креативно підійти до залучення чоловіків до війська. Для цього зняли потужне та важливе відео, яке демонструє, чому необхідно йти боронити рідну державу.

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