ЗМІ назвали 3 теми, які можуть винести на референдум в Україні

На Всеукраїнський референдум можуть винести 3 питання. Однією з тем буде вступ нашої держави до Північноатлантичного Альянсу.
За інформацією видання, для того, що референдум визнали таким, що відбувся, віддати свій голос під час нього повинні 50%+1 виборців країни.
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3 питання референдуму
На Всеукраїнському референдумі можуть підняти 3 питання, а саме:
- Донбасу;
- вступу до НАТО;
- кількості народних депутатів.
Внутрішня соціологія показує, що поки зібрати понад 50% явки може тільки референдум про Північноатлантичний Альянс.
Водночас співрозмовник у команді президента додав, що для референдуму потрібен привід, бо "люди не зрозуміють спонтанність опитування".Зверніть увагу! Верховна Рада 26 січня 2021 року ухвалила закон про Всеукраїнський референдум. Володимир Зеленський 8 квітня ввів документ у дію.