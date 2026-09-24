ЗМІ писали про тристоронню зустріч у США з росіянами: що кажуть в ОП

У медіа з'явилася інформація про те, що українська делегація нібито може зустрітися з росіянами під час тристоронніх переговорів у США. Таку домовленість, як писали ЗМІ, мовляв, досягли під час зустрічі Володимира Зеленського й Дональда Трампа.

Проте насправді такі дані не відповідають дійсності. Джерела 24 Каналу отримали коментар від ОП щодо цього.

Чи буде тристороння зустріч із росіянами у США?

В Офісі президента спростували припущення про переговори сторін на території США.

Як повідомляють джерела 24 Каналу, радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зауважив, що "українська делегація на шляху в Україну, у ZN.UA немає джерел у делегації".

Слід уточнити, що саме в ZN.UA з'явився матеріал про те, що сторонам нібито вдалося домовитися про проведення сьогодні тристоронньої зустрічі. Зазначалося, що в ній можуть взяти участь керівник Офісу Президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, представники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а також спецпосланець Володимира Путіна Кирило Дмітрієв, який напередодні вирушив до США.

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Які варіанти перемир'я розглядають у переговорах?

Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює з партнерами три можливі формати часткового перемир'я – енергетичний, зерновий та морський. Київ готовий утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі та розширити домовленості щодо безпеки судноплавства, зокрема для експорту зерна, металу й енергоресурсів.

За словами президента, ці питання він уже обговорив із лідерами Єгипту, Туреччини, ОАЕ та Індії, які зацікавлені у стабільній ситуації на морських шляхах. До укладення енергетичного перемир'я Росію та Україну також закликали Еммануель Макрон і Марко Рубіо.