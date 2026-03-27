ЗМІ пишуть про "електронні повістки з 1 квітня": що кажуть у Міноборони

З 1 квітня в Україні запровадять чимало змін для військовозобов'язаних та проведення мобілізації в цілому. Крім того, у ЗМІ активно поширюється інформація про запровадження електронних повісток.

Одним із нібито каналів розповсюдження повісток має стати – Резерв+, але це не можливо не тільки технічно, але й за законодавством. Про це 24 Каналу розповіли в Міноборони.

Чи будуть надсилати електронні повістки?

Низка ЗМІ поширюють інформацію про те, що з 1 квітня українці почнуть отримувати повістки не лише поштою, але й електронно. Зокрема, як зазначається це будуть робити через Дію та Резерв+.

Проте, в Міністерстві оборони України спростували будь-які повідомлення про те, що сповіщення військовозобов'язаних будуть робити електронно. Як зазначають в оборонному відомстві, законодавство України немає жодних нормативних підстав для того, щоб формувати повістки та надсилати їх електронно.

Як додали в Міноборони, жодного технічного оновлення, яке могло б забезпечити надсилання та отримання електронних повісток не заплановано. Зокрема, у застосунку Резерв+.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України вже спростувало повідомлення про те, що Дія стане нібито майданчиком, куди будуть надсилатися повістки. Команда Мінцифри заявила, що не працює над подібним функціоналом та не планує впроваджувати його в майбутньому.

Які реальні зміни у мобілізації будуть з 1 квітня?