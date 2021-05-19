ЗМІ дізналися про наміри США затримати будівництво "Північного потоку-2"

Держдеп США виступає за введення санкцій проти 4 суден, які залучені в будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", і ще 4 компаній, пов'язаних з ними. Водночас напередодні стало відомо, що Вашингтон планує відмовитись від санкцій проти компанії, що відповідальна за спорудження трубопроводу.

Ініціативу щодо санкцій проти "Північного потоку – 2" включать до звіту Держдепу, який відомство подасть в Конгрес 19 травня. Водночас співрозмовники видання не уточнили, про які саме організації йде мова.

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Держдеп США виступає за введення санкцій проти 4 суден, які залучені в будівництво "Північного потоку-2", і ще 4 пов'язаних з ними компаній. Джерела видання вважають, що обмежувальні заходи проти суднобудівних компаній призупинять будівництво трубопроводу.

Противники проєкту також розраховують на підтримку зі сторони Німеччини. Вони сподіваються, що німецька партія "Зелені", яка виступає проти "Північного потоку-2", отримає місця в парламенті після виборів у вересні 2021 року.

Співрозмовники видання підтвердили дані Axios, згідно з якими адміністрація президента Джо Байдена планує відмовитися від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Цей крок, пише видання, викличе критику зі сторони конгресменів, які наполягають, що діяльність компанії підпадає під санкції в рамках закону про захист енергетичної безпеки Європи.

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Axios раніше повідомив, що Держдеп не застосовуватиме санкції проти оператора "Північного потоку-2" – Nord Stream 2 AG, а також її очільника Матіаса Варніга.

На такий крок глава Білого дому йде, адже не хоче збільшувати напруженість у відносинах США та Німеччини.

В офіційному Вашингтоні поки не бачать інших можливостей зупинити майже збудований трубопровід, окрім введення санкцій проти вже кінцевих споживачів газу. Проте це загрожує великими проблемами у відносинах з Берліном.

Незабаром після того, як вийшла стаття Axios, Держдеп повідомив про телефонну розмову Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Під час неї Блінкен наголосив на прихильності до співпраці з партнерами у напрямку "протидії спробам Росії підірвати колективну безпеку", і заявив, що Вашингтон виступає проти трубопроводу.

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Робота над "Північним потоком – 2" у водах Данії майже завершена. У водах Німеччини бракує менше ніж 20 кілометрів. Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.