ЗМІ анонсували візит Шольца до Москви: що сказали в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує візит до столиці Росії. У Москві відреагували на такі плани політика, проте канцелярія канцлера швидко спростувала інформацію ЗМІ про візит.

ЗМІ писали, що Олаф Шольц планує поїздку до Москви, проте цю інформацію спростували. Про це пише 24 Канал із посиланням на Der Spiegel.

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Шольц буде розмовляти із Путіним

Раніше відбулась телефонна розмова між Олафом Шольцем та Владіміром Путіним. Він розповів про свої наміри говорити із ним знову.

Я розмовляв з російським президентом і буду говорити з ним знову,

– заявив канцлер Німеччини.

Водночас він не уточнював, коли саме це станеться. За його словами, метою таких розмов із Путіним буде "завжди дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію та вивести війська".

Видання Der Spiegel із посиланням на німецьку опозицію пише, що Шольца чекають у Москві найближчими днями, проте у Росії повідомили, що від Берліна не надходило запитів на візит Шольца. Згодом канцелярія канцлера спростувала цю інформацію.