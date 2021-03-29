Автопарк, величезний житловий комплекс та поле картоплі: у ЗМІ показали маєток Лукашенка – фото

Неодноразово самопроголошений президент Білорусі заявляв, що його "єдиний палац" – це рідний дім. Втім, журналісти знайшли територію поблизу Мінська, на якій Лукашенко побудував цілий житловий комплекс.

Там є власний ресторан, автопарк, спортзал і навіть особистий вертолітний майданчик. Звісно ж, не обійшлося і без поля картоплі.

Зверніть увагу "Лукашенко при владі лише завдяки Путіну": як диктатори чинять опір всьому світові

Відповідне відео опублікували на ютубі програми "Життя відомих людей". Мовиться, що загалом у Лукашенка є ще 8 схожих маєтків.



Територія, на якій проживає Лукашенко / Скриншот з відео

Навіть є автопарк, загальною вартістю у 4 мільйони євро. Наприклад, машина марки Maybach "засвітилась" в одному з інтерв'ю. Її ціна складає приблизно 1,5 мільйона євро. Лукашенко ж переконує, що це подарунок на день народження.

! Згідно з декларацією незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка, у нього немає нерухомості.

Відомо, що зараз Лукашенко живе в резиденції "Дрозди". Там розташовані десятки будівель для різних цілей. Зазначається, що в будинку президента Білорусі нібито немає мармурового каміна – у ньому топиться традиційна піч.

Маєток Лукашенка, який оприлюднили у ЗМІ: фото "ЖВЛ"

До теми Журналісти також показали, у яких хоромах живе син Лукашенка – Коля