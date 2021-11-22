ЗМІ показали план можливого вторгнення Росії в Україну: у Кремлі вже відреагували

Видання Bloomberg у листопаді 2021 року оприлюднило плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну. Тим часом у Кремлі назвали видання "трубою для вкидів".

Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив про начебто цілеспрямовану інформаційну кампанію. Її метою нібито є нагнітання напруги.

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Для таких вкидів використовують, скажімо так, як трубу, Bloomberg. Це справді так, це ми теж фіксуємо. Деякі американські газети беруть активну участь у цьому,

– заявив Пєсков.

Кремлівський пропагандист також відзначився цинічною заявою, що ці повідомлення начебто можуть бути камуфляжем для прикриття "агресивних помислів Києва".

Заява Bloomberg

У листопаді 2021 року видання Bloomberg оприлюднило дані розвідки США. У них схарактеризовані плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну. Фахівці припускають, що воно може статися вже на початку 2022 року.

За даними Bloomberg, російські війська переходитимуть до України з окупованого Криму, а також – через кордон з Росії та через Білорусь. Мовиться про орієнтовно 100 батальйонних тактичних груп – потенційно 100 000 солдатів.

Розвідка повідомляє, що фактично половина тактичних російських груп вже перебувають на позиціях.

"Сполучені Штати поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включаючи карти, які показують нарощування військ Росії і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць", – мовиться у повідомленні.

Видання також наголосило, що цю інформацію вже передали НАТО. Метою таких дій є підтвердити стурбованість Вашингтона можливими намірами Володимира Путіна.