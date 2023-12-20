Новий уряд Польщі звільнив керівників найбільших державних ЗМІ: 2 телеканали припинили мовлення

Новий уряд Польщі стверджує, що державні медіа за останні 8 років стали пропагандистськими. Варшава ухвалила рішення про те, аби відправити у відставку керівників відповідних засобів масової інформації. Опозиція стала на захист журналістів.

У середу, 20 грудня, про це стало відомо. Телеканали TVP Info та TVP3 менш ніж за годину припинили мовлення, сайт TVPinfo – не працює. Також було звільнено керівництво інформаційного агентства PAP.

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Реформація медіа по-польськи

Коаліція новоспеченого прем'єр-міністра Дональда Туска пообіцяла створити нові медіа, які у своїй роботі дотримуватимуть більш збалансованого підходу.

Водночас напередодні Сейм, парламент Польщі, ухвалив постанову "Про відновлення правового порядку, неупередженості та цілісності державних ЗМІ та РАР".

За це рішення проголосували 244 депутати, були проти 84 обранці, 16 депутатів утрималися. Не підтримала документ опозиція, зокрема партія "Право і справедливість".

Крім того, інші польські ЗМІ публікують кадри, на яких видно, що до будівель державних медіа прибули поліцейські.

Правоохоронців викликали депутати від іншої опозиційної партії "Суверенна Польща". Політики цієї сили скаржилися, що члени наглядової ради від мінкульту зайшли в офіси медіа нібито незаконно.

"Вони втекли", – каже жіночий голос на ролику польською мовою в той час, як поліцейські стукають у двері, сподіваючись, що їм відчинять. Власне, мали б їм відчинити представники наглядової ради, яких прислав уряд.

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