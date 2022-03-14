ЗМІ повідомляють, що активіст захопив віллу дочки Путіна у Франції

У французькому місті Біарріц місцевий активіст П'єр Афнер потрапив на віллу нібито дочки Путіна. Будинок має назву "Альта Міра".

Латиське видання The Insider, що займається розслідуваннями, повідомило, що активіст змінив там замки. Він був з українським прапором.

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Путінська вілла для українських біженців

Ба більше того, Афнер заявив, що вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців.

Як зазначає видання, вілла доньки Путіна Катерини Тихонової, має 8 спальних місць та 3 ванні кімнати.

На захопленій віллі за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку" знайшли також документи щодо "гаманця Путіна" Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова, чоловіка Тихонової.

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Що ще знайшли на віллі

Також виявили копію паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції, самої покупки вілли та інших операцій.

Знайшли й довіреність від 2009 року, виписану "Геннадієм Тимченком, громадянином Фінляндії" на ім'я француженки Франсуаз Дюшосаль, яка мала відповідати за ремонт на віллі.

Нерухомість Путіна

Вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 році її передали Шамалову. Про це свідчать дані реєстру нерухомості Франції.

Інформацію про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікував політик Олександр Бєляєв ще в 1996 році. Мовилося про гроші, викрадені з мерії Санкт-Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін усе заперечував і казав навіть, що не знає, де розташоване Атлантичне узбережжя.

При цьому вілла Шамалова – не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського, розташовану за адресою 9 rue de la Fregate також у Біарріці.

Є там і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.

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