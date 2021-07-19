Шпигунський скандал світового рівня: ЗМІ розповіли про троянську програму у тисячах телефонів
Джерело:DW
Спецслужби деяких країн могли роками стежити за журналістами, активістами й політиками завдяки програмі Pegasus. Цю троянську утиліту розробила ізраїльська фірма NSO Group.
Про ймовірне шпигування свідчать результати журналістського розслідування "Проєкт Pegasus". Його опублікували 18 липня низка німецьких ЗМІ.
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Спецслужби стежили за журналістами й політиками завдяки троянській програмі
Журналісти 16 німецьких редакцій (як-от NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) спільно з правозахисними організаціями (Amnesty International, Forbidden Stories) отримали доступ до списку з 50 тисяч телефонних номерів.
- За їхніми власниками, ймовірно, стежили роками.
Ідентифікувати власників номерів усіх не вдалося, але приблизно тисячу людей таки встановили. Серед них:
- Високопоставлені політики (понад 600), бізнесмени, адвокати, журналісти (майже 200) й правозахисники.
Географія розташування людей, за якими стежили, – величезна: США, Франція, Індія, Марокко, Мексика, Угорщина, Азербайджан та інші країни.
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Незалежні фахівці з царини ІТ виявили у наданих їм телефонах сліди програмного забезпечення Pegasus. Компанія NSO Group, яка є його розробником, заявила таке:
- Клієнти NSO – це тільки офіційні державні організації.
- А продукцію застосовують для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю і злочинами проти дітей.
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