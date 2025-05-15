ЗМІ сказали, з ким і коли може відбутися перша зустріч Зеленського в Туреччині

Перша зустріч Володимира Зеленського у Туреччині відбудеться близько 13 години дня. Він спершу поговорить з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Путін до Стамбула не збирається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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З ким Зеленський зустрінеться в Туреччині

Після прибуття до Туреччини президент України Володимир Зеленський спершу зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вже тоді вони будуть вирішути, що робити далі, адже Путіна у Стамбулі не очікують.

Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше,

– сказав співрозмовник журналістам.

Зустріч лідерів відбудеться у столиці Туреччини Анкарі. Після цього Зеленський заявляв, що, якщо Путін не хоче до Анкари, то він поїде з Ердоганом до Стамбула. Путін все ж не погодився прилетіти особисто, тому зараз Україна з партнерами узгоджуватиме подальші дії.

Нагадаємо, Путін провів нараду 14 травня щодо підготовки переговорів у Стамбулі з Україною. У нараді взяли участь члени делегації, голова МЗС Лавров, міністр оборони Бєлоусов та інші високопосадовці та військові. Сам Путін до Туреччини не збирається.