ЗМІ заявили про скорочення чисельності ЗСУ: в Генштабі відреагували
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що поширена в ЗМІ та соціальних мережах інформація про начебто скорочення чисельності Збройних Сил України не відповідає дійсності.
Зазначається, що за дорученням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Генштаб видав розпорядження щодо впорядкування роботи з комплектування Збройних сил офіцерським складом.
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Впродовж жовтня – листопада у ЗСУ здійснюється реалізація Плану переміщення на посади та Резерву для просування по службі, а також призначення та переміщення військових за умов особливого періоду.
На окремих посадах військовослужбовців, зокрема й офіцерського складу, перебувають цивільні працівники на умовах строкового трудового договору,
– повідомили у Генеральному штабі.
"Термін дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщають вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця", – продовжили українські військові.
- Зазначене управлінське рішення ухвалене керівництвом ЗСУ з метою упорядкування роботи з комплектування бойових військових частин і підрозділів молодшими офіцерами, надасть переваги особам цієї категорії щодо проходження військової служби.
- Прийом із запасу громадян України на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу буде відновлено після виконання заходів, передбачених Розпорядженням.