ЗМІ пишуть про записки в "Шахедах" і управління через Telegram: що кажуть у ЦПД

Нещодавно The Economist опублікувало статтю про те, що нібито українські інженери продовжують аналізувати останню поставку "Шахедів" і кажуть, що наразі однією з їхніх найбільших турбот є те, як контролюються ці російські безпілотники. Видання розповіло про "новий алгоритм".

Але у Центрі протидії дезінформації частково спростували ці заяви. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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"Шахедами" не керують через Telegram

У The Economist стверджували, що за спостереженнями українських інженерів, найновіші моделі "Шахедів" більше не чутливі до українських засобів радіоелектронної боротьби.

Причиною цього є те, що вони більше не покладаються на GPS з глушниками, а керуються штучним інтелектом та підключаються до українських мереж.

Інженери також нібито виявили в одному із безпілотників записку, у якій йшлося про те, що у "Шахедів" новий алгоритм керування – безпілотники контролюються за допомогою ботів у Telegram. Оператори-люди отримують від них дані про політ та відео в реальному часі.

Історія про "записки в "Шахедах"" і управління через телеграм-боти – це звісно щось,

– відреагував на цю інформацію Коваленко.

Однак, водночас він додав, що деякі "Шахеди" ще з 2024 року керуються дистанційно, завдяки встановленим камерам.

Глава ЦПД наголосив, що "жодної сенсації" немає – такі БпЛА українські сили ППО збивають.