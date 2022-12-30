Загадкове зникнення кума Путіна: ЗМІ знайшли дочку та дружину Медведчука

Після того, як кума Путіна Віктора Медведчука обміняли на наших захисників у межах обміну полоненими, його більше ніхто не бачив. Де зараз він перебуває, залишається загадкою.

Однак журналісти спробували з'ясувати, де перебуває кум Путіна, однак під час розслідування виявили місцеперебування дружини Медведчука і доньку Дарину.

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Журналісти виявили, що дружина і донька Дарина живе у Москві. Мати Дарини – третя дружина Медведчука, українська телеведуча Оксана Марченко. У 2004-му "на прохання" Марченко і Медведчука хрещеним батьком Дарини став російський президент Володимир Путін, а її хрещеною матір'ю – Світлана Медведєва.

Дружина Дмитра Медведєва, на той час він обіймав посаду глави адміністрації президента Росії.

Сам же Медведчук, таким чином, став кумом Путіна.

Дарину Медведчук мали двічі відрахувати

Дарина Медведчук зараз навчається в Москві. Її зарахували на одну з найбільш затребуваних спеціальностей факультету Вищої школи економіки – "управління бізнесом" – за особливою процедурою для іноземців (вони громадяни України). Цей спосіб вступу дає можливість іноземним громадянам не складати ЄДІ – замість нього потрібно скласти внутрішні вступні іспити вишу.

Водночас на початку 2022 року Віктор Медведчук розповідав, що Дарина вступила до Женевського університету і планувала виїхати до Швейцарії, але її віза виявилася анульованою за два дні до навчання.

Цікаво, що вчилася Дарина не дуже добре. Вона пропускала сесії, тож дівчину двічі могли відрахувати, але цього так і не сталося.

Що відомо про обмін Віктора Медведчука