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Телеканал новин 24 Новини Новини України

ЗМІ сповістили про страшну ДТП на Одещині: загинула дитина

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На Одещині в результаті ДТП загинула дитина
На Одещині в результаті ДТП загинула дитина / Соцмережі

Напередодні на Одещині внаслідок жахливої ДТП постраждали кілька дорослих і загинула дитина.

Зокрема, про це пишуть очевидці, передає УНІАН.

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Зазначається, що на Київській трасі в районі населеного пункту Дачне в лісосмугу "вилетів" легковий автомобіль білоруської реєстрації.

У результаті постраждали кілька людей і загинула дитина, якій на вигляд менше ніж 10 років.

За деякими даними, автомобіль перебував на узбіччі дороги, а в нього врізалася вантажівка, що їхала трасою.

У поліції цю інформацію поки що не коментують.

Нагадаємо, вдень 14 липня стало відомо, що 28-річний водій автомобіля ВАЗ у Харкові не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. Унаслідок аварії загинуло немовля.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси Жертви Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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