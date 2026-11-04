В "Айдарі" обурилися зміною командира: Філатов назвав можливу причину

Рішення про звільнення майора Олександра Коваленка з посади командира 24-го окремого штурмового полку "Айдар" викликало обурення серед військовослужбовців і ветеранів. Підрозділ звернувся до президента та головнокомандувача ЗСУ з проханням переглянути кадрове рішення.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун" в ефірі 24 Каналу припустив, що могло стати справжньою причиною невдоволення в "Айдарі". Він також пояснив, чому зміна командування може бути особливо болісною для добровольчих підрозділів.

Обурення могли викликати плани щодо нового командира

Обставини кадрового рішення щодо Олександра Коваленка поки залишаються не до кінця зрозумілими. Філатов зазначив, що хотів би почути публічну позицію самого командира, адже наразі відомо переважно про реакцію військовослужбовців та ветеранів полку.

Він не виключив, що Коваленка може влаштовувати перспектива подальшого кар'єрного зростання. Натомість причиною невдоволення в підрозділі, на думку Філатова, може бути інше кадрове рішення.

Я припускаю, що обурення може бути пов'язане насамперед із кандидатурою майбутнього командира. Адже, наскільки я розумію, розглядають представника іншого підрозділу, методи ведення війни якого ще донедавна оцінювали як неефективні,

– пояснив Філатов.

Водночас він наголосив, що не знає всіх обставин можливого переведення Коваленка. За інформацією Філатова, під час перевірок не було встановлено суттєвих проблем чи зауважень до самого "Айдару", тому для повнішого розуміння ситуації важливо почути й позицію чинного командира.

Зміна командування може вплинути на традиції "Айдару"

Філатов нагадав, що "Айдар" сформувався з добровольців ще у 2014 році та за роки війни продемонстрував високий рівень військової майстерності. Такі підрозділи мають власні традиції, які формувалися протягом тривалої спільної служби та бойових операцій.

Основу добровольчих формувань становлять люди, об'єднані не лише військовими завданнями, а й спільним досвідом. Серед них є ті, хто втратив рідних, домівки або був змушений залишити свої території через російську агресію.

Для них надзвичайно важлива спадковість командування та збереження внутрішніх традицій. Якщо підрозділ втрачає цю спадковість, він ризикує втратити власні традиції та різко піти на спад,

– наголосив командир.

Спільна історія, переконання та довіра, яка формувалася роками, створюють міцну основу добровольчих підрозділів. Філатов вважає, що під час кадрових змін важливо враховувати ці особливості, адже для військових значення має не лише посада командира, а й те, хто очолить їхній підрозділ надалі.

Філатов про зміну командира Айдару: дивіться відео