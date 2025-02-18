У трьох бригадах, які воюють на Курахівському напрямку, могли змінити комбригів, – ЗМІ

Наприкінці січня у трьох бригадах ЗСУ, які воюють на Курахівському напрямку, могли змінили комбригів. Ідеться про 33 окрему механізовану бригаду, 46 окрему аеромобільну бригаду та 35 бригаду морської піхоти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Інформацію для медіа надали пресофіцери та джерела серед військових згаданих бригад. У Генштабі зміну командирів також підтвердили, однак причини цього не коментували.

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Що відомо про зміни в 33 ОМБр

Раніше 33 ОМБр очолював полковник Юрій Гупалюк, який брав участь у бойових діях на Донеччині з 2014 року, зокрема, в боях за Словʼянськ, Дебальцеве тощо.

Новим командиром 33 ОМБр став полковник Дмитро Паліса, про що повідомили у пресслужбі бригади. Сам Паліса поки не коментує можливе призначення.

Раніше він обіймав посаду заступника командира батальйону 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького та був одним з наймолодших комбатів у ЗСУ. Паліса брав участь у боях за Лиман на Донеччині, а також у контрнаступі на Харківщині – у складі 4 загону спеціального призначення 71 окремої єгерської бригади ДШВ.

Полковник Дмитро Паліса – брат заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. З 2023 по 2024 рік він очолював 93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр".

Хто став комбригом 35 ОБрМП

35 бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського очолив полковник Олексій Булахов. Про це повідомили джерела серед військових, але в пресслужбі бригади призначення не коментують.

Булахов – захисник Маріуполя, звільнений з полону у вересні 2022 року. За інформацією BBC, до полону він командував повітряно-десантною службою 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, а в березні 2020 року тимчасово виконував обов'язки заступника командира бригади.

Що відомо про зміни в 46 ОАеМБр

Наприкінці січня 2024 року з посади командира звільнили полковника Віталія Золотарьова. За повідомленнями ЗМІ, це буцімто відбулося після окупації Курахового.

Новим комбригом 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ міг стати підполковник Дмитро Капітула, про що Суспільному повідомили джерела серед військових.

Підполковник наразі також не коментує своє призначення. Раніше він був командиром одного з батальйонів 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, 24 Канал звертався до Державного бюро розслідувань за детальною інформацією щодо інциденту із колишнім командиром 46 бригади. Там відповіли, що у них немає інформації щодо вручення підозри полковнику Золотарьову.