Зміна місця проживання: у ТЦК розповіли, в якому випадку буде штраф

Військовозобов’язані, які планують виїхати з місця проживання на сім і більше днів, повинні письмово повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У разі неприбуття за повісткою передбачена адміністративна відповідальність.

Про це в коментарі для Суспільного розповів старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК Дмитро Молот, повідомляє 24 Канал. За неприбуття за повісткою загрожує штраф до 25 тисяч гривень.

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Зміна місця проживання для військовозобов'язаних – нові правила

За його словами, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, військовозобов’язані мають з’явитися до ТЦК протягом семи днів після отримання повістки.

Якщо особа планує змінити місце проживання на більш ніж сім днів, про це необхідно письмово повідомити ТЦК, щоб актуалізувати дані в реєстрі.

У разі, якщо особа не повідомила про зміну місця проживання, повістки надсилатимуть на стару адресу. При цьому військовозобов’язаний повинен з’явитися до ТЦК протягом семи днів після отримання повістки або надати пояснення щодо причин відсутності,

– зазначив Дмитро Молот.

За його словами, за порушення правил військового обліку чи неприбуття за повісткою передбачено штраф від 17 до 25 тисяч гривень.